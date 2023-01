Musica da camera a Villa Necchi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Musica da camera e spazi di fascino, come il ciclo “Musica a Villa Necchi” a Milano, scoprendo questo bell'esempio di architettura degli anni Trenta, firmato da Portaluppi. Musica cameristica al più alto livello anche a Firenze, per la Stagione degli Amici della Musica; mentre a Roma ascoltiamo invece il “Concerto in sol” di Ravel con una pianista come Martha Argerich e l'Orchestra di S. Cecilia.



Milano

Il 21 alle 17.30 a Villa Necchi al via il ciclo di cinque concerti “Musica a Villa Necchi”, che si conluderà il 25 marzo; apre il pianista Orazio Sciortino con un non frequente e bel programma dedicato a Liszt e alle sue celebri parafrasi operistiche.Sesta edizione della rassegna di concerti pomeridiani organizzata dalla Società del Quartetto, in collaborazione con il FAI, nella residenza realizzata negli anni '30 dall'architetto Piero Portaluppi.Nei prossimi concerti ascolteremo l'arpista Xavier de Maistre, il pianista Emanuele Arciuli, gli ensemble Vagues Saxophone Quartet e Ichos Percussion.

Roma

Il 19-20-21 al Parco della Musica il Concerto in sol di Ravel, con l'Orchestra di S. Cecilia, il suo direttore Antonio Pappano e il pianista Vikingur Olafsson; in apertura la Sinfonia “Classica” di Prokofev, scritta nel 1917 nello stile di Haydn; e in chiusura di serata la Quinta Sinfonia di Jean Sibelius con il finale che, nella sua luminosità, è tra le pagine più ispirate del più celebre compositore finlandese. Il concerto del 20 alle 20.30 sarà trasmesso in diretta su Radio3 Rai.

Bari Firenze Torino

Il 21 al Teatro della Pergola, per la Stagione degli Amici della Musica di Firenze, tre belle Sonate (Debussy, Sostakovic, Rachmaninov) per violoncello (Gautier Capuçon) e piano (Nikolaj Luganskij). Ricordiamo bene come Capuçon abbia interpretato la splendida Sonata di Rachmaninov (scritta a ventisette anni) al Festival di Verbier 2016, assieme al piano di Daniil Trifonov (si può ascoltare su medici.tv). Capuçon l'ha anche incisa, al piano Gabriela Montero. Anche il 18 al Conservatorio di Torino e il 19 al Teatro Petruzzelli di Bari.