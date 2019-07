Musica, derby Ultimo-Mahmood: chi vince nelle classifiche di inizio 2019

3' di lettura

Vi ricordate il derby Mahmood-Ultimo? Fu il tema trainante dell’edizione 2019 di Sanremo, argomento di dibattito così mainstream da scomodare i dioscuri del governo gialloverde Salvini e Di Maio. Ebbene: sarà anche vero che in Italia Sanremo, nella settimana in cui si svolge, sembra la cosa più importante al mondo e poi va a finire che, dalla settimana successiva, a stento ci si ricorda il nome di chi ha vinto, sarà anche vero che il Festival ormai orienta meno dell’1% delle vendite discografiche, sarà vero tutto ma, una volta tanto, gli effetti della kermesse sulle classifiche si vedono eccome.

Italia, mercato local

I dati della Top of the Music Fimi Gfk sui primi sei mesi del 2019 ripropongono infatti lo stesso derby che abbiamo visto a febbraio scorso in Riviera: Mahmood, primo a Sanremo, domina la classifica Singoli con il tormentone Soldi; Ultimo, secondo al Festival con I tuoi particolari, è primo in classifica Album con Colpa delle favole. Per il resto, l’istantanea che si coglie dalle charts tricolori è sempre quella di un mercato molto «local», nel quale gli artisti internazionali sono costretti a inseguire i talenti domestici. Che, per contrappasso, all’estero suonano come illustri sconosciuti.

Ultimo, tre volte tra i primi dieci

È un’opera indipendente, prodotta dall’etichetta Honiro e distribuita da Believe il disco Colpa delle favole con il quale Ultimo si è imposto in classifica Album. Ultimo è un vero e proprio fenomeno: gli altri suoi dischi Peter Pan e Pianeti sono rispettivamente quinto e nono. Alle spalle del cantautore romano c’è Fedez, il cui Paranoia Airlines (Sony) si è rivelato meno efficace del previsto, segno che probabilmente la parabola del rapper che veste i panni dell’influencer (o viceversa) è in fase calante. In terza posizione troviamo Start (Warner), disco del ritorno di Ligabue, grande vecchio con qualche problema di fan-base, sul versante live e non solo. Quarta piazza a Playlisyt, successo del 2018 partorito in casa Sony dal rapper Salmo. Le uniche due presenze internazionali nella Top 10 hanno a che fare con i Queen: Bohemian Rhapsody (Universal), colonna sonora del biopic sui Freddie Mercury è in sesta piazza e fa da traino anche alla Platinum Collection in ottava. Atlantico di Mengoni (Sony) è in settima posizione, mentre Dove gli occhi non arrivano di Rkomi è decimo. Mahmood, re dei singoli, con l’album Gioventù bruciata si colloca 13esimo. Come se la passa il cosiddetto indie italiano? La prima apparizione in Top 100 è quella di Thegiornalisti, recentemente passati alla corte di Universal: l’album Love, uscito per Carosello a settembre 2019, è 35esimo. Il fenomeno esercita indubbiamente un peso mediatico superiore a quello discografico.

