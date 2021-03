Musica, la discografia è in salute: mercato globale in crescita, tiene l’Italia

4' di lettura

Il 2020 ha messo in ginocchio il music business, per quanto riguarda live e diritto d’autore. Ma a guardare i dati della discografia è tutta un’altra musica: a livello mondiale il mercato registra un incremento di giro d’affari del 7,4%, il sesto consecutivo. In Italia si può in tutta tranquillità parlare di tenuta: i ricavi delle case discografiche crescono infatti dell’1,44%, grazie alla spinta degli abbonamenti ai servizi di streaming che tiene a bada la forte contrazione delle vendite fisiche. Lo rivela l’edizione annuale del Global Music Report di Ifpi, presentata in diretta streaming da Londra martedì 23 marzo.

I Bts, avanguardia del fenomeno K-pop (Reuters)

Giro d’affari mondiale da 21,6 miliardi di dollari

Secondo l’annuario Ifpi, il giro d’affari complessivo del mercato discografico si è attestato sugli 21,6 miliardi di dollari. La crescita, trainata dallo streaming, è legata in particolare ai ricavi dagli abbonamenti premium, aumentati del 18,5%: alla fine del 2020 si registravano infatti 443 milioni di utenti di account in abbonamento a pagamento. La crescita dei ricavi in streaming ha più che compensato il calo dei ricavi di altri formati, inclusi il segmento fisico - diminuito del 4,7% - e i ricavi da diritti connessi, diminuiti del 10,1% a causa della pandemia. Lo streaming totale (comprendente sia gli abbonamenti a pagamento che quelli supportati dalla pubblicità) è cresciuto del 19,9% e ha raggiunto i 13,4 miliardi di dollari, ovvero il 62,1% del totale dei ricavi globali da musica registrata. La crescita dei ricavi dello streaming ha più che compensato il declino dei ricavi degli altri formati, compresi i ricavi fisici che sono diminuiti del 4,7% e i ricavi da diritti di esecuzione che sono diminuiti del 10,1%, in gran parte a causa del Covid-19.

La musica resta al centro delle nostre vite. La pandemia ne sta cambiando la fruizione

«Mentre il mondo affronta la pandemia - sottolinea Frances Moore, chief executive di Ifpi - ci viene ricordato il potere duraturo della musica di consolare, guarire e sollevare i nostri spiriti. Alcune cose sono senza tempo, come il potere di una grande canzone o la connessione tra artisti e fan. Ma alcune cose sono cambiate. Con tanta parte del mondo in isolamento e la chiusura della musica dal vivo, in quasi tutti gli angoli del mondo la maggior parte dei fan ha goduto della musica in streaming». E l’ultimo Global Music Report di Ifpi lo testimonia.

IL MERCATO DISCOGRAFICO IN ITALIA





I social «trainano» i consumi

In un anno complesso per la musica, l’Italia ha mostrato una forte affermazione dei consumi digitali online che hanno registrato una notevole impennata negli abbonamenti streaming premium, i cui ricavi hanno visto un incremento del 29,77%, superando i 104 milioni di euro. Si registra una significativa affermazione dei consumi anche sulle piattaforme social, dove i ricavi da modelli sostenuti dalla pubblicità sono cresciuti del 31,59% raggiungendo complessivamente 38,9 milioni. E non è da meno il video streaming, che segna + 24,97%. L’utilizzo spinto di canali come Instagram e Facebook, durante la pandemia, ha dato un’accelerata a queste piattaforme, oltre ai tradizionali servizi come Spotify, Amazon Music, Apple Music e altri.