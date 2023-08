Musica: è morto Toto Cutugno, “Italiano vero”

Ascolta la versione audio dell'articolo

È morto Toto Cutugno. Il celebre cantautore si è spento all’età di 80 anni all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia è una nota diffusa da Carosello Records ed Edizioni Curci: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno - si legge - ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana più noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare la semplicità e la tradizione della canzone italiana anche all'estero, un artista dalla straordinaria carriera che continuerà a ispirarci e unirci”.

I funerali di Toto Cutugno si terranno giovedì 24 agosto alle ore 11 alla Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano. A comunicare la notizia del funerale è il manager di Cutugno, Danilo Mancuso, assieme alla famiglia dell’artista.

Al Bano, un grande ma in Italia non capito come meritava

“Toto Cutugno l’ho conosciuto benissimo. Ci siamo incontrati in Francia nel 1976 per una trasmissione tv e poi a Tokyo nel 1980 al Festival Yamaha. Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo in Italia non l’hanno capito come avrebbe meritato”. Così Al Bano ricordaToto Cutugno, scomparso oggi all’età di 80 anni. “All’estero invece Toto ha avuto un grande successo - prosegue Al Bano - le sue canzoni sono state cantate da grandi interpreti in Francia e Germania. In Russia era un numero 1. Alla festa dei miei 70 anni in Russia c’era anche lui e fu un grande successo. Circa 15 anni fa mi chiamò - essendo io uno dei fondatori dell’ospedale San Raffaele di Milano - affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo 5 mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo”.



“Siamo ancora increduli, Toto”, le prime parole del Nuovo Imaie (società per la gestione dei diritti d’autore, ndr), a cui Cutugno era iscritto. “Poco più di un mese fa avevi tagliato il traguardo degli 80 anni. Tu, che hai scritto i testi delle canzoni italiane che tutti ricordano e amano cantare a tutte le latitudini del pianeta. Canzoni, che con la tua generosità hai regalato anche a colleghi come Adriano Celentano, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, Miguel Bosè, Johnny Halliday, Dalida e Luis Miguel (citarli tutti sarebbe un’impresa). Ti ricorderemo sempre e dentro di noi ti lasceremo cantare...con la chitarra in mano. Ciao Toto, si, il cielo ti attende. I tuoi colleghi e amici del Nuovo Imaie”.