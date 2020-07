Musica e teatro contingentati: così si salva l’estate culturale

E veniamo a Taormina, altra piazza prestigiosa della cultura italiana. Anche in questa stagione l’articolazione del Festival è salva e si snoderà dall’11 luglio al 31 dicembre tra cinema, teatro e musica. Un cartellone importante quello del Teatro Antico: qui si parte il 19 luglio con formula anti-contagio. E cioè 1.000 posti (996 sulle gradinate e 4 in cavea per gli spettator i con particolari necessità) contro i 4.418 posti delle edizioni passate.

«Abbiamo ripensato la stagione con un contenimento dei costi necessario per la sostenibilità economica della manifestazione, alla quale non abbiamo voluto rinunciare», spiega Ninni Panzera, segretario generale della manifestazione. E dunque spettacoli coprodotti con il Teatro Bellini e l’Orchestra Sinfonica Siciliana e una policy di prezzi più contenuta. «Dai 600mila euro di ricavi delle edizioni precedenti ci aspettiamo quest’anno una flessione di 200mila euro circa - prosegue - anche per la contrazione del turismo straniero».

Le metropoli: Milano e Roma

Il Teatro Franco Parenti di Milano riapre gli spazi al chiuso: la sala grande - con 250 posti su 500 - e le sale più piccole (Acomea e Sala 3) che nel complesso rinunciano a circa 200 posti. «La difficoltà ci è servita come input a cui rispondere in maniera creativa - dice Andrée Ruth Shammah, direttrice e fondatrice - anche con un progetto di teatro itinerante in Lombardia, la regione più colpita». L’altra faccia sono 1,2 milioni di euro di ricavi in meno stimati per il 2020: «Siamo una realtà complessa e non ci siamo sentiti tutelati».

Il Comune di Milano ha aggregato diverse proposte in un unico progetto, Aria di Cultura. «Abbiamo deciso di supportare le realtà fornendo spazi all’aperto gratuitamente - spiega l’assessore Fabio del Corno - alleggerendo i costi, e accorciando i tempi della burocrazia». Il calendario è partito e per ora hanno aderito una cinquantina di attività.

Infine, la Capitale. Musica per Roma lancia il suo cartellone estivo con lo slogan della ripartenza (reloaded). Le norme di sicurezza hanno imposto, anche in questo caso, un taglio dei posti in cavea da 5.000 a 1.000, mentre alla Casa del Jazz da 1000 a 650. Il palco sarà raddoppiato e il pubblico entrerà con mascherina, ma potrà toglierla durante il concerto.