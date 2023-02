Musica, morto Trugoy the Dove dei De La Soul

Ascolta la versione audio dell'articolo

David Jolicoeur, membro del trio hip hop De La Soul, noto anche con il suo nome d’arte Trugoy the Dove, è morto all’età di 54 anni. Lo riferiscono i media americani. La rivista specializzata AllHipHop è stata la prima a pubblicare la notizia, successivamente confermata da Rolling Stone e Pitchfork. Le cause della morte di Jolicoeur rimangono sconosciute al momento. Negli ultimi anni Trugoy aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di insufficienza cardiaca e aveva detto che questi gli avevano impedito di andare in tour con gli altri membri del trio, Posdnuos e Maseo.

Il gruppo hip hop, precursore nel suo genere, si è formato nel 1988 ad Amityville, Long Island. Sono noti per le loro campionature eclettiche, il loro uso di giochi di parole e soprattutto per la loro influenza all’interno della scena hip hop alternativa, in particolare sull’ascesa del jazz rap.