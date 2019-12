Musica ovunque, tra musei e salotti nella Vienna del 2020 Per i 250 anni dalla nascita di Ludwing van Beethoven record di concerti e di case (da affittare) con tanto di pianoforte di Luisanna Benfatto

C’ è stato un periodo dove in tutte le case di Vienna c’era un pianoforte. Quando mi sono trasferita, nel 1986, trovarne una vuota dove poter sistemare le proprie cose, era impossibile» racconta Chiara Barizza, guida italosvizzera di origine, e viennese di professione. Anche se ora non è più così, ma ci pensa la startup Music Traveller a scovare appartamenti forniti di ogni tipo di strumento dove esercitare il proprio talento, la musica è ovunque.

Case come piccoli musei

Questa città conta diversi primati. Ha la più alta qualità della vita certificata dalla classifica dell’Economist “The world’s Most Liveable city” e per il livello e il numero di concerti offerti (15mila all’anno) è la capitale incontrastata della musica del Vecchio Continente. Non esiste nessun altro luogo in cui abbiano vissuto e lavorato così tanti compositori: Mozart, Mahler, Haydn, Beethoven, Strauss, Schubert e tanti altri. Lo sarà ancora di più nel 2020 quando prenderanno il via i festeggiamenti per i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven, il compositore tedesco che qui visse per 35 anni, fino alla morte avvenuta nel 1827. Arrivato in città a 22 anni come allievo di Haydn abitò in almeno 40 case diverse molte delle quali sono state trasformate in piccoli musei.

Una di queste si trova in Heilinigenstadt, nel 19° distretto, ex stazione termale nell’Ottocento, raggiungibile comodamente con i mezzi pubblici in mezz’ora. In una casa, con un grazioso cortile interno, si trova l’appartamento di 40 metri quadri dove il compositore scrisse il suo tragico testamento, dopo aver appreso di essere condannato alla sordità. Replicando i passi del maestro, in una strada vicino al mercato Naschmarkt famoso per bancarelle e locali, ci si affaccia al Theater an der Wien, terzo teatro lirico, che ha visto il debutto di molte sue opere: il concerto per violino, le Sinfonie e il Fidelio.

La Nona Sinfonia da vedere

Vicinissima a questa istituzione si trova un altro edificio che lo vede come ispiratore. Si tratta del “Fregio di Beethoven” dipinto da Gustav Klimt nel 1902 al Palazzo della Secessione, uno dei capolavori architettonici dello “Stile Liberty” facilmente identificabile grazie alla cupola di foglie d’alloro dorate. In una sala dedicata è possibile osservare il ciclo d’immagini disposte su tre pareti lungo più di 30 metri che raccontano visivamente la Nona Sinfonia.

Dieci minuti di passeggiata ed ecco apparire altri due templi della musica: l’Opera di Stato, uno dei teatri lirici più importanti a livello internazionale che mette in scena 300 spettacoli, e il Musikverein (che nel 2020 festeggia il 150 anno della sua fondazione). Nella sala dorata della sede della Filarmonica di Vienna, il 1º gennaio si tiene il famoso Concerto di Capodanno, seguito da milioni di telespettatori. Girato l’angolo c’è la sede di Bösendorfer Klaviere, l’antica fabbrica di pianoforti per virtuosi della tastiera, ora di proprietà di Yamaha, che continua a produrre in modo artigianale solo 300 esemplari.