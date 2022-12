Musica: pausa all’Opera

Vienna conta diversi primati. Ma è nella musica che è decisamente la capitale incontrastata del Vecchio Continente. A tutti gli appassionati offre il più alto numero di concerti l'anno (15mila circa) . Non esiste nessun altro luogo in cui abbiano vissuto e lavorato così tanti compositori: Mozart, Mahler, Haydn, Beethoven, Strauss, Schubert e tanti altri. Certamente il Tempio della musica è l'Opera di Stato, uno dei teatri lirici più importanti a livello internazionale che mette in scena 300 spettacoli, e il Musikverein (che nel 2020 ha festeggiato il 150 anno della sua fondazione). Nella sala dorata della sede della Filarmonica di Vienna, il 1º gennaio si tiene il famoso Concerto di Capodanno, seguito da milioni di telespettatori. Girato l'angolo c'è la sede di Bösendorfer Klaviere, l'antica fabbrica di pianoforti per virtuosi della tastiera, ora di proprietà di Yamaha, che continua a produrre in modo artigianale solo 300 esemplari. Per saperne di più si può organizzare una visita guidata di 40 minuti circa. Fu eretto nel 1869 secondo i progetti degli architetti August Siccard von Siccardsburg ed Eduard van der Nüll e riaperto, dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale, nel 1955. Con uno sguardo dietro le quinte la visita guidata consente di scoprire molti aspetti interessanti della storia della Casa, della sua architettura e degli spettacoli.

