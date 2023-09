Musica in streaming, più soldi agli artisti professionisti

2' di lettura

Più soldi ai musicisti professionisti. Una più netta differenziazione rispetto ai dilettanti e a quella marea indistinta di suoni che popola il web. Questo l'accordo di Universal Music che rimodella l’economia dello streaming musicale, con cambiamenti volti a dare più soldi ai musicisti professionisti e a distinguerli da quel “mare di rumore” che quest’anno l’amministratore delegato Lucian Grainge ha criticato. Lo scrive il Financial Times.

Il primo cambiamento dal 2008

La più grande compagnia del mondo del settore e il servizio di streaming francese Deezer hanno chiuso un accordo con cui si aumenteranno del 10% i pagamenti agli artisti professionisti, nel primo grande cambiamento nel modello di business dello streaming musicale dal lancio di Spotify nel 2008. Come parte del nuovo modello, allo streaming di canzoni degli artisti professionisti – definiti come coloro che generano almeno mille ascolti al mese – verrà dato il doppio del peso degli stream di non professionisti nel calcolo dei pagamenti delle royalty.

«Si tratta di un enorme cambiamento del modo in cui funzionerà l’industria musicale», ha affermato l’amministratore delegato di Deezer Jeronimo Folgueira. «Abbiamo 90 minuti di tracce e molte di esse sono solo rumore, letteralmente rumore, il rumore di una lavatrice e della pioggia. È fondamentalmente sbagliato che 30 secondi di registrazione di una lavatrice vengano pagati come l’ultimo singolo di Harry Styles», ha detto Folgueira. «Se un ascoltatore cerca attivamente una canzone o un musicista, il peso di questi flussi sarà di nuovo raddoppiato. Ad esempio, se un utente cerca “Taylor Swift” sull’app Deezer e ascolta una delle sue canzoni, verrà conteggiata come quattro stream per il calcolo delle royalty».

Implicazioni significative

L'obiettivo è ridurre il flusso di denaro verso dilettanti, bot e colonne sonore di rumore bianco. Goldman Sachs stima che la “coda lunga” di questi contenuti abbia generato circa 900 milioni di dollari in royalties lo scorso anno. Il direttore digitale della Universal, Michael Nash, ha dichiarato al Financial Times che i cambiamenti sarebbero “entrate positive” per l'azienda, che ha tra le sue file star come Taylor Swift, Elton John e Drake. I cambiamenti, se replicati più ampiamente su altri servizi di streaming, avrebbero implicazioni significative per il business della musica. Servizi come Spotify, Apple Music e Deezer hanno rilanciato il settore, aumentando le vendite per quasi un decennio. Ma il modo in cui vengono pagati i soldi in streaming è rimasto lo stesso, una fonte di frustrazione per le compagnie musicali e i musicisti che si sentono danneggiati.