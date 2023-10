Musical e Jazz tra Milano e Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Musical seconda puntata: la Stagione teatrale è a pieno regime, arrivano importanti debutti. Come quello milanese di “The Phantom of the Opera”, che in Italia non era mai stato messo in scena. La prima è stata a Londra nel 1986, dove le recite proseguono ancora con grande successo. A Torino si risponde con “Cabaret”, con Arturo Brachetti; poi in tournée fino a febbraio. A Milano tre settimane di jazz,un festival che si diffonderà in numerosissimi locali e teatri, con duecento concerti.



Milano

Dall’11 al 22 ottobre al Teatro degli Arcimboldi il musical “The Phantom of the Opera”, in inglese e con orchestra dal vivo. Con le recite triestine dello scorso luglio è la prima volta in Italia per questo classico del musical. Lo spettacolo, da cui nel 2004 è stata tratto un film con la regia di Joel Schumacher, ha debuttato a Londra nel 1986 ed è ancora in scena, dopo aver ricevuto numerosi premi e essere stato allestito in numerosi Paesi. L’autore della musica è Andrew Lloyd Webber, che ha scritto le musiche anche di altri celebri spettacoli, come “Jesus Christ Superstar”, “Cats”, “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, “Evita”. Webber, assieme a Richard Stilgoe, ha scritto anche il libretto; mentre le parole delle canzoni sono di Charles Hart. Ramin Karimloo, nominato agli Olivier Award e ai Tony Award sarà di nuovo il Fantasma, ruolo che ha già ricoperto a Londra; la regia è di Federico Bellone. La trama, ambientata a fine Ottocento, è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Gaston Leroux e racconta di una bellissima soprano, Christine Daaé, che diventa l’ossessione di un misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei dell’ Opéra di Parigi.Altre recite all’Opéra di Montecarlo, dal 16 al 31 dicembre.

Torino

Dal 10 al 15 al Teatro Alfieri il musical “Cabaret”, con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo; regia di Brachetti e Luciano Cannito, che cura anche la coreografia; Brachetti e Cannito firmano anche la traduzione e l’adattamento. E’ uno dei musical più famosi, tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni 30, durante la salita al potere dei nazisti. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui otto Tony Awards. La musica è di John Kander, autore anche di altri musical di successo, come “Chicago” e del film “Kramer contro Kramer”; il paroliere è Fred Ebb. E’ da questo musical, andato in scena nel 1966, che nel 1972 è stato tratto il film con Liza Minnelli e la regia di Bob Fosse, vincitore di otto Oscar.Dopo le anteprime torinesi il musical sarà in scena a Roma al Teatro Brancaccio, dal 18 ottobre al 12 novembre; poi in tournée fino all’11 febbraio.

Milano

Dal 12 ottobre al 5 novembre l’ottava edizione di JazzMi, oltre 200 concerti, incontri con gli artisti, libri, film ed eventi speciali. I grandi nomi del jazz mondiale, la vitalità della scena contemporanea, il suono e la furia del jazz che verrà. Dai due poli principali, la Triennale e il Blue Note, JazzMi si diffonderà in tutta la città, dal Volvo Studio Milano ai grandi teatri come Teatro Arcimboldi, Teatro Dal Verme, Teatro Carcano e il Conservatorio, passando dall’ADI Design Museum, Armani/Silos, Eataly Smeraldo, Cascina Nascosta e BiM. Non mancheranno i club, come Alcatraz, Fabrique, Magazzini Generali, Santeria, Biko, Circolo Magnolia, Base, e nemmeno nuovi spazi come Horto Restaurant e Armani/Bamboo Bar. Apre al Teatro dell’Arte alla Triennale Antonio Sánchez, uno dei batteristi di spicco della scena contemporanea, autore della colonna sonora del film premio Oscar “Birdman”.Oltre ai teatri e sale ricordati sopra, il festival attraverserà anche molti locali, Milano suona jazz anche in molti locali e partner culturali.