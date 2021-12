Musk accetterà pagamenti in Dogecoin. E la divisa digitale vola anche del 40%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uomo più ricco al mondo, nelle classifiche di Forbes. Uomo dell'anno, per Time Magazine. E adesso anche Doge del reame della criptovaluta Dogecoin.

Elon Musk ha annunciato - come sempre via Twitter – che la sua Tesla accetterà la divisa digitale per effettuare alcuni acquisti. Detto, fatto: la quotazione di Dogecoin, le criptovalute sono di fatto asset finanziari alla stregua di azioni, è immediatamente volata in rialzo anche del 40%, fino a 22 centesimi dai 16 di lunedì. In seguito l'aumento si è solo parzialmente ridimensionato, attorno al 20% a 20 centesimi.

Il tweet di Musk? «Tesla renderà alcuni prodotti acquistabili con Doge e vedremo come va». Non è parso immediatamente chiaro che cosa sarà davvero possibile comprare con la divisa digitale: il leader dell’auto elettrica e hi-tech Tesla, sul suo sito, vende da capi di abbigliamento a giocattoli e tazze.

L'esperimento, insomma, è stato raccontato in poche parole. Ma sono state sufficienti a scuotere quella che è storicamente una tra le criptovalute più voltili: nata nel 2013 per scherzo, ideata da Billy Markus e Jackson Palmer, è basata sul meme Internet di un cane giapponese di razza Shiba Inu.Quest'anno, ad esempio, Dogecoin ha conosciuto picchi record, salita del 15.500% a maggio (a 74 centesimi). Ed è tuttora è in rialzo del 3.000% da gennaio. Alcuni investitori hanno paragonato le sue oscillazioni a quelle delle cosiddette meme stocks , titoli marginali improvvisamente divenuti oggetto di passione di eserciti di piccoli risparmiatori quali Gamestop a Amc.

La mossa di Musk non è esattamente uno shock. Il co-fondatore e Ceo di Tesla – nonchè di Space X nell’esplorazione spaziale – è un noto fautore delle criptovalute, spesso al centro dei suoi microblog. E Doge è da tempo tra le sue favorite: l'ha ripetutamente menzionata, anche durante una recente apparizione televisiva al popolare show satirico Saturday Night Live.