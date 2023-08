Musk apre agli spot elettorali su X per le presidenziali Usa 2024

1' di lettura

Elon Musk attua un’altra piccola rivoluzione sulla sua piattaforma X, consentendo spot e messaggi politici in vista delle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti. Su Twitter questo di tipo di propaganda era vietato dal 2019, per contrastare il fenomeno della diffusione di fake news che aveva avuto un ruolo non secondario nelle elezioni 2016 che portarono Donald Trump alla Casa Bianca. Lo scorso gennaio il milionario aveva aperto ad «annunci basati sulla causa» come quelli che sensibilizzano sull’importanza di andare a votare, e ora arriva la svolta. Intercettare gli inserzionisti per il social media è sempre più una priorità, visti i conti.

X ha anche annunciato che rafforzerà le sue task force contro la «manipolazione dei contenuti» e per la trasparenza pubblicitaria. Il social di Musk ha inoltre assicurato che continuerà a vietare gli annunci politici che diffondono fake news o cercano di minare la fiducia della popolazione verso il processo elettorale.