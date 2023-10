Musk apre Starlink alle Ong a Gaza, dove manca internet

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il sistema satellitare Starlink di SpaceX garantirà le connessioni internet alle ong umanitarie riconosciute che operano a Gaza. Lo annuncia Elon Musk su X, in risposta a un post di Alexandria Ocasio-Cortez, dopo il blocco delle comunicazioni nella Striscia. La politica americana era intervenuta dopo che Gaza è rimasta senza internet, come testimoniato da più parti, dicendo che gli Stati Uniti sono sempre stati contrari a queste pratiche di isolamento.

L’imprenditore ha risposto dicendo, appunto, che Starlink darà connessione alle ong. Si tratta del sistema di satelliti di Space X, di cui è proprietario Musk, che ad agosto contava circa 5mila satelliti in orbita bassa, 550 chilometri dal suolo terrestre.

Loading...

Il razzo Falcon 9, in parte riutilizzabile, viene utilizzato per spedire i satelliti di Starlink, oltre a quelli di mezzo mondo e dunque di altri produttori.

Con la guerra in Ucraina, nel 2022, l’utilizzo di Starlink è molto cambiato: Musk lo ha messo a disposizione delle operazioni delle truppe ucraine sul territorio. Lo stesso ha fatto per il terremoto in Emilia Romagna.

Questo utilizzo capace di portare la connessione in territori dove manca per ragioni di emergenza ha fatto sì che da settimane sui social venissero fatte richieste a Musk perché aprisse Starlink come supporto umanitario a Gaza. Come infine successo per le ong.