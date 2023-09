Twitter di Elon Musk introdurrà un abbonamento mensile: ecco cosa sappiamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

X, il social media già noto come Twitter, controllato da quasi un anno dal tycoon Elon Musk, introdurrà a breve una forma di abbonamento mensile per i suoi 550 milioni di utenti. L’annuncio della nuova politica aziendale incentrata su “un piccolo pagamento mensile per l’utilizzo del social X” e la stima ufficiale degli utilizzatori dei tweet sono arrivati dallo stesso Musk, impegnato in un livestream con il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sui temi dell’intelligenza artificiale, antisemitismo e dei piani dell’imprenditore sudafricano per X.



Musk si è anche difeso dalle critiche secondo cui lui e il suo social network diffonderebbero discorsi di odio e antisemitismo, dopo aver minacciato di fare causa alla Anti-Defamation League e aver fatto commenti denigratori su George Soros. “Ovviamente sono contro l’antisemitismo. La libertà di parola significa qualche volta dire qualcosa che non piace ad altri. Non promuoveremo i discorsi d’odio”, ha attaccato Musk parlando in diretta su X con Netanyahu, atteso a New York per l’Assemblea generale dell’Onu. “Spero riusciate a trovare nei confini del Primo Emendamento una modalità per combattere l’antisemitismo. Lo so che sei impegnato a farlo. Ritengo sia importante condannarlo”, ha replicato Netanyahu.



Musk ha anche incalzato il premier israeliano sulla sua riforma giudiziaria. Il miliardario ha raccontato di essere stato criticato per l’incontro con Netanyahu proprio in seguito alla riforma e alle manifestazioni che ha scatenato. Alcuni dei manifestanti - ha risposto Netanyahu - “non conoscono quello per cui protestano e c’è uno sforzo concertato per far sì che non lo sappiano”. Per Netanyahu il faccia a faccia con Musk è stato un’occasione per promuovere gli investimenti tecnologici in Israele, mettendo così a tacere i critici sul fatto che la riforma giudiziaria approvata avrebbe allontanato gli investitori. Per Musk il confronto è stato invece l’occasione per allentare le critiche degli ebrei americani, secondo i quali sotto la sua guida X è divenuta veicolo di odio antisemita.