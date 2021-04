Musk batte Bezos: la Nasa sceglie Space X per la prossima missione sulla luna

1' di lettura

La Nasa ha annunciato di aver scelto Space X per la sua prossima missione sulla Luna. La società aerospaziale di Elon Musk ha vinto un contratto da 2,9 miliardi di dollari per costruire la navicella che porterà gli astronauti Usa sul satellite della terra. L'offerta della società di Musk ha battuto quella di Jeff Bezos, che aveva stretto una partneship con Lockheed Martin, Northrop Grumman e Draper. Il contratto con la Nasa segna un'altra grande vittoria per Space X che «sale così al vertice delle compagnie aerospaziali della nazione e si conferma come uno dei partner più fidati dell'agenzia spaziale», scrive il Washington Post.

Loading...