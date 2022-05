Musk chiede ai suoi follower: «Vi fidate meno dei politici o dei miliardari?»

Elon Musk pare quindi possa dormire sogni tranquilli, e non solo perché sente di aver lottato personalmente, con i suoi otto figli, contro uno dei problemi che da tempo ritiene più gravi per il futuro dell’umanità: il crollo delle nascite. Ma anche perché con questo sondaggio sa che il suo indubbio genio (e la sua altrettanto indubbia sregolatezza) e il suo pingue portafogli non lo hanno penalizzato più di tanto in simpatia e in quello che negli ambienti dotti viene definito consensus.

Dai risultati del sondaggio possono derivare anche tante altre considerazioni (ve ne suggeriamo un paio: populismo? Voglia di Elon di conferme su se stesso?). Ma qui lasciamo a voi il dibattito.