Musk completa la conquista di Twitter e inizia il suo regno: cacciati i vertici

È cosa fatta: Elon Musk ha conquistato Twitter, in una discussa operazione da 44 miliardi di dollari. E si mette subito al lavoro per voltare radicalmente pagina: il primo atto è stata l’estromissione di tutti gli attuali principali dirigenti.

Fuori Agrawal e Segal

Prima ancora che l'annuncio della conclusione del deal diventasse davvero ufficiale, la scadenza era fissata per oggi, nella notte Musk ha impugnato lo scettro di comando: ha licenziato in tronco numerosi top executive del social media, a cominciare da amministratore delegato e direttore finanziario, Parag Agrawal e Ned Segal. Fuori anche il responsabile della policy Vijaya Gadde e il capo dell'ufficio legale Sean Edgett. I dirigenti sono stati subito scortati fuori dalla sede dell'azienda.

Una saga durata mesi

La saga tra Musk e Twitter si era trascinata per mesi tra offerte d'acquisto e loro ritiro, polemiche e battaglie in tribunale su tutto, dal prezzo pattuito alle strategie. Ma negli ultimi giorni si erano moltiplicati i segni di una chiusura ormai certa, con il tradizionale senso dello spettacolo di Musk: sono circolati video di una sua visita al quartier generale di Twitter a San Francisco con un lavandino (sink) a significare che il suo imminente controllo della società doveva a questo punto “sink in”, essere riconosciuto. Di più: si era fregiato anche del titolo di Chief Twit.

Dubbi sul futuro del content

Non è chiaro cosa Twitter diventerà sotto Musk. Ma in gioco, per la rilevanza politica della piattaforma social, è anzitutto l'attività di moderazione del contenuto che ha promesso di alleggerire in nome delle libertà di espressione. È' nota la sua intenzione ad esempio di riaprire le porte all'ex presidente Donald Trump. Nelle ultime ore Musk ha però anche cercato di rassicurare nervosi inserzionisti pubblicitari affermando che la sua posizione non significa che su Twitter tutti potranno dire tutto ciò che vogliono senza alcuna conseguenza.

Perplessità sui piani di business

In gioco è anche l’abilità di Musk di gestire un gigante dei social media, migliorando la sua debole performance finanziaria e facendo i conti con la delicatezza del ruolo svolto dal social. Il suo dimostrato acume è nei trasporti hi-tech, dall'auto elettrica a navicelle spaziali e satelliti di Space X. Al di là di dichiarazione roboanti (compra Twitter per il “bene dell’umanità”), i suoi interventi da statista hanno invece spesso suscitato soprattutto sorpresa o sconcerto, ultimi i commenti sull’invasione russa dell’Ucraina che suggerivano una pace con cessioni di territori a Mosca. Di recente ha anche fatto capire che potrebbe licenziare fino al 75% dei dipendenti della società. Per le prossime ore ha in programma una town hall aziendale nella quale potrebbero essere chiarite le sue iniziative.