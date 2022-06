Musk contro lo smart working dei manager Tesla: «Lavorino in sede per almeno 40 ore»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk si lancia contro lo smart working dei manager Tesla, almeno da quanto si intuisce da un «leak» (una «soffiata») che riguarda una email che sarebbe stata inviata ai manager della casa produttrice di auto elettriche. Alle 1.19 del pomeriggio del 31 maggio, Musk avrebbe infatti inviato un memo via posta elettronica agli executive Tesla: «Chiunque desideri lavorare a distanza deve essere presente in ufficio per un minimo (e intendo minimo) di 40 ore settimanali o lasciare Tesla», si legge nella mail, che è stata riproposta sotto forma di immagine da un account Twitter non verificato (vedi sotto).

La mail prosegue dicendo: «Questo è meno di quanto chiediamo a chi lavora nelle nostre fabbriche», in altre parole agli operai. E ancora: «Se ci sono dei casi eccezionali per i quali questo è impossibile, esaminerò e approverò direttamente tali eccezioni. Inoltre “l’ufficio” deve essere una sede principale di Tesla, non una filiale remota estranea alle mansioni lavorative, ad esempio se sei il responsabile delle relazioni umane della fabbrica di Fremont, non puoi avere il tuo ufficio in un altro stato».

La «soffiata» via Twitter

Non è chiaro se il testo della mail sia effettivamente corretto, anche perché è stato inviato sotto forma di immagine e su un account Twitter non verificato. Tra l’altro, il soggetto della mail contiene un refuso: «Remote work is not acceptble», invece di «acceptable».

Quello che è certo è che Musk ha risposto dal suo profilo Twitter con questa frase a un tweet, dello stesso account, che chiedeva spiegazioni direttamente a lui sull’argomento:

They should pretend to work somewhere else