Musk e il bitcoin, il dietrofront costa 370 milioni al ceo di Tesla

3' di lettura

L’operazione bitcoin sì, bitcoin no costa cara al volubile Elon Musk. Oltre che suscitare un’ovvia attenzione da parte della Sec, l’autorità dei mercati finanziari, e a imprimere un’accelerazione sulla regolamentazione delle criptovalute (oggi la Sec possiede armi molto spuntate e chiede una stretta normativa), il tweet del 13 maggio del technoking di Tesla (nomina di sua invenzione) - con cui annunciava la retromarcia sul pagamento in bitcoin per acquistare le sue Model 3 e Model Y - ha provocato...