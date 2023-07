Elon Musk lancia xAI, la startup di intelligenza artificiale per sfidare ChatGPT

Il software, che può creare testo, immagini e codice, si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che vengono addestrati su enormi quantità di dati e richiedono una grande potenza di calcolo. Meta ha rilasciato il proprio modello linguistico, noto come LLaMA, a ricercatori e accademici all’inizio di quest’anno, ma la nuova versione sarà più ampiamente disponibile e personalizzabile dalle aziende, come hanno dichiarato tre persone a conoscenza dei piani.

Il rilascio è previsto a breve, ha dichiarato una delle persone. Meta afferma che i suoi LLM sono «open-source», il che significa che i dettagli del nuovo modello saranno resi pubblici. Ciò contrasta con l’approccio di concorrenti come OpenAI, il cui ultimo modello GPT-4 è una cosiddetta scatola nera in cui i dati e il codice utilizzati per costruire il modello non sono disponibili a tutti.

Loading...