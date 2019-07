Musk: «Nel 2020 l’auto che si guida da sola e il computer collegato al cervello»

Nel giorno del suo compleanno Musk ha stupito più d’uno, però, quando in quel tweet ha rivelato di lavorare 120 ore a settimana per riuscire a stare dietro a tutto, tra auto elettriche, veicoli spaziali, computer neurali, treni iperveloci, pannelli solari, batterie e gigafactory. Musk è sempre al lavoro, calcolando che in una settimana ci sono 168 ore, e lui resta 120 ore a seguire le sue innumerevoli attività, a cui toglie in media solamente 6,8 ore al giorno per dormire, mangiare, per i bisogni fisiologici e si spera, per la sua salute mentale, anche altro.

Computer collegato alla mente

Gli ultimi annunci in ordine di tempo riguardano Tesla e Neuralink. Entro la fine dell'anno Musk ha in mente di riuscire a produrre la prima auto completamente a guida autonoma. Inoltre, il prolifico imprenditore-inventore ha appena annunciato la sperimentazione sui computer da collegare alla mente umana con l'obiettivo primario di aiutare le persone con gravi patologie completamente paralizzate a dare istruzioni a computer per poi arrivare in un prossimo futuro a computer controllati direttamente dalla mente. Scenario da film fantascientifico diventato ormai vicino.

