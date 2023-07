Twitter offre sconti sulla pubblicità per attirare più inserzionisti. E TikTok lancia la messaggistica di testo

2' di lettura

Pubblicità a sconto per le inserzioni su X, il nuovo marchio di Twitter, e il debutto nella messaggistica di Tik Tok: sono le ultime novità dal mondo dei social media. Pariamo dall'annuncio di Elon Musk, che ha deciso di ridurree i prezzi della pubblicità su X, la nuova Twitter, nel tentativo di attirare più inserzionisti. Il social sta offrendo infatti incentivi su alcuni formati pubblicitari negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mettendo allo stesso tempo in guardia i marchi sul fatto che perderanno la loro certificazione di ’status verificato’ se non raggiungeranno una determinata soglia di spesa. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali a partire dal 7 agosto i marchi perderanno la loro certificazione se non avranno speso 1.000 dollari in pubblicità nei precedenti 30 giorni o 6.000 nei precedenti 180 giorni. A inizio luglio, Musk aveva introdotto una stretta alla possibilità di visualizzare i post di Twitter, permettendo la lettura solo agli iscritti al social.

“Post di testo” per Tik Tok

Il 25 luglio, a poche ore dal cambio di logo di Twitter, TikTok ha invece annunciato il via libera alla possibilità, per ai suoi utenti, di inviare messaggi basati sul testo. La popolare app cinese imperniata sui mini video non ha offerto molte spiegazioni per la nuova funzione, ma si è limitata a sottolineare che sta “ampliando i confini della creazione di contenuti”, puntando sulla messaggistica già sperimentata dai suoi utilizzatori attraverso i commenti e le didascalie dei video.

Non è chiaro in che misura gli utenti abbiano accolto la possibilità di creare post di testo nel primo giorno in cui la nuova funzione è stata resa disponibile. In parte perché la ricerca di varianti del termine “post di testo” ha portato in gran parte ad esempi di un genere di video popolare: quelli incentrati su conversazioni telefoniche via SMS, tipicamente selezionati per effetto umoristico. Ci sono stati anche alcuni utenti coraggiosi che hanno offerto spiegazioni video su come creare messaggi di testo.