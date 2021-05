Musk porta le criptovalute sulla Luna: la missione finanziata con dogecoin

Lo stesso creatore della Tesla e di SpaceX ha più volte criticato la forte concentrazione di dogecoin in poche mani come il vero punto debole della valuta – il 67% dei 129,5 miliardi di monete è in mano a cento indirizzi -, dicendosi pronto a comprare a piene mani se avessero venduto.

Nato per scherzo sulla base di meme online che rappresentava il cane e supportato oltre che da Musk anche dal rapper Snoop Dogg e dal bassista dei Kiss Gene Simmons, ma anche dal popolo di “redditer” riuniti nel blog WallStreetBets (quello di Gamestop, per intenderci), dogecoin vale oggi 65 miliardi di dollari di capitalizzazione, più di società come Bp e Ford Motor.