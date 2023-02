Musk riduce la sicurezza di Twitter pur di spingere l’abbonamento Blue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che Elon Musk abbia un’idea abbastanza singolare di Internet lo si era intuito già in passato. Da quando è diventato capo di Twitter, però, il miliardario sta facendo di tutto per confermare questa idea. L’ultima trovata di mister Tesla sta facendo molto discutere gli utenti del social network, e lascia diversi dubbi sul concetto di sicurezza informatica dello stesso Musk.

Con un messaggio diffuso nelle ultime ore, agli utenti Twitter è stato comunicato che non sarà più possibile utilizzare l’autenticazione a due fattori tramite SMS, uno strumento molto utile per chi vuole tenere al riparo dai pirati informatici il proprio account.

Il messaggio

Nella notifica inviata da Twitter agli utenti è scritto chiaramente: «Devi rimuovere l’autenticazione a due fattori tramite SMS». E il motivo è molto semplice: «Solo gli abbonati a Twitter Blue possono utilizzare gli SMS come metodo di autenticazione a due fattori. La sua rimozione richiederà solo qualche minuto. Puoi ancora utilizzare l’app per l’autenticazione e i token di sicurezza come metodi di autenticazione».

Blue ad ogni costo

Il punto di questa storia, dunque, è che Elon Musk sta provando ogni strada pur di far crescere gli abbonati a Blue, il servizio a pagamento che consente agli utenti di Twitter di ottenere la famosa spunta blu, ma anche maggiore visibilità, meno annunci e più spazio per i tweet. Un abbonamento che costa dagli 8 agli 11 euro al mese (in base alla piattaforma di sottoscrizione, web browser o app).

Secondo dati recenti pubblicati dai media americani, però, Blue sarebbe un mezzo fallimento, con pochissimi abbonati. E costituirebbe al momento circa l’1% delle entrate complessive di Twitter. Un colpo basso per Musk, convinto dalla prima ora di poter rendere il social network redditizio grazie a questa forma di abbonamento.