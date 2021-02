Musk rilancia nello spazio: via alla prima missione per civili attorno alla Terra

Ovviamente essendo in America la cifra che si vuole raggiungere è letteralmente stratosferica, 200 milioni di dollari, ammontare cui anche Isaacman concorrerà eventualmente.

Jared Isaacman, founder e Ceo di Shift4 Payments, davantik al modulo recuperato del Falcon 9 di SpaceX (Afp)

Passeggeri e comandante saranno prima esercitati per le condizioni di vita all'interno della comoda capsula, niente a che vedere con quella russa finora usata per andare alla Iss che praticamente costringeva gli astronauti in una posizione quasi fetale, ma anche per la parte tecnica e fisica, non tutti per esempio, sopportano bene la microgravità che fa apparentemente perdere peso agli astronauti durante le orbite.

Saranno quindi questi i primi quattro terrestri normali, anche se piuttosto ricchi, che faranno il verso a Jurij Gagarin. Loro vedranno, ogni 90 minuti, scorrere tutta la Terra sotto i propri occhi e questo per due o quattro giorni, ancora non è chiaro, così come non è tanto chiaro quanto sia costato il biglietto complessivo, forse sui 20 milioni a sedile, ma è per avere un'idea.

La sfida del turismo spaziale

Insomma, questo sarà il primo viaggio di una nuova impresa di Elon Musk, che ha promesso però anche di portare Yazuku Maezawa, altro miliardario ma questa volta giapponese, attorno alla Luna nel 2023 e ha accordi con due imprese, la Axiom per portare turisti nella Iss per una decina di giorni a turno e con la Space Adventure per portare turisti attorno alla Terra.