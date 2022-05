Musk rivede la sua offerta per Twitter: basta prestito, più impegno personale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk rivede la sua offerta per Twitter, abbandonando il piano per un prestito a margine legato ai titoli Tesla e aumentando la sua quota di capitale a 33,5 miliardi di dollari dai 27,5 miliardi precedenti. Una quota per la quale comunque può cercare aiuto all’esterno e sulla quale sta già lavorando. Musk sta infatti cercando di raccogliere ulteriori fondi per la sua offerta chiedendo agli attuali azionisti, incluso il co-fondatore Jack Dorsey, di convertire le loro quote nella nuova società così da ridurre l’ammontare di cash di cui ha bisogno per finanziare l’operazione.