Musk scherza con il fuoco della Sec: bufera per il sondaggio su Twitter

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Elon Musk non perde il vizio di sorprendere investitori, analisti e forse le autorità di regolamentazione. La nuova mossa-shock dell’uomo d’affari più ricco al mondo, pilota dell’innovazione al volante di Tesla (e dell’ancora non quotata SpaceX), l’ha visto orchestrare un referendum online per chiedere all’esercito di 62,5 milioni di seguaci che vanta su Twitter di esprimersi nientemeno che sulla cessione di un decimo del suo colossale pacchetto di titoli nel leader dell’auto elettrica e hi-tech. ...