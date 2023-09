Musk sfida Whatsapp: per X vuole chiamate vocali e video

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova mossa su X di Elon Musk, che ora punta a introdurre chiamate vocali e video sull’ex piattaforma Twitter lanciando una sfida diretta a Whatsapp. La funzionalità sarà disponibile su iPhone e telefoni Android, nonché su Pc e computer Mac di Apple, ha annunciato Musk. Non sarà necessario fornire un numero di telefono, ha specificato il patron di Space X e Tesla, perché X è come una «rubrica globale»

L’annuncio rientra nel progetto di trasformare Twitter, acquistato per circa 44 miliardi di dollari, in X: una «app per tutto». Le app universali sono particolarmente popolari in Cina, dove le persone utilizzano WeChat per elaborare tutti i tipi di attività, comprese le transazioni monetarie. Con le chiamate vocali e video, Musk entrerebbe in un mercato in cui sono presenti molti concorrenti e con radicate preferenze degli utenti. Musk non ha fornito alcuna informazione sui tempi di disponibilità della funzione e se questa novità comporterebbe costi aggiuntivi.