Musk: «Significativo» investimento di Tesla in India

La collaborazione su tecnologie critiche ed emergenti tra aziende statunitensi e indiane e la riduzione delle barriere normative che ostacolano il commercio in aree strategiche sono temi fondamentali dell’incontro tra Modi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, previsto per giovedì, aveva affermato il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan durante un evento a Nuova Delhi la scorsa settimana.

Non solo Tesla

Le iniziative di Musk con l’India potrebbero estendersi oltre Tesla. Oltre ai veicoli elettrici, l’imprenditore canadese naturalizzato statunitense ha detto ai giornalisti che vede molto potenziale nel paese asiatico nell’ambito della generazione di energia sostenibile attraverso l’energia solare ed eolica e lo stoccaggio di energia nelle batterie.

Inoltrre, Musk intende rilanciare gli sforzi per lanciare il sistema di satelliti Starlink di SpaceX per i villaggi indiani remoti che non hanno accesso a Internet su banda larga. Musk l’anno scorso affermò che SpaceX stava aspettando l’approvazione del governo indiano per implementare i servizi, dopo aver creato un’unità interamente di proprietà in India nel 2021.

Musk è da giorni in giro per il mondo cercando l’ubicazione della prossima megafactory di Tesla. All’inizio di questo mese, ha incontrato Emmanuel Macron, il quale ha affermato che la Francia ha tutte le carte in regola per ospitare un possibile impianto, ma spetta alla casa automobilistica rivedere le prospettive per i progetti in Europa. L’Italia è un altro pretendente.

In passato, Musk si era già impegnato con altre nazioni asiatiche per aprire uno stabilimento. A novembre, il magnate ha affermato di considerare la Corea del Sud un ottimo candidato, secondo quanto aveva detto a suo tempo l’ufficio del presidente Yoon Suk Yeol. Musk disse in quell’occasione che avrebbe preso una decisione dopo una revisione completa delle condizioni di investimento, compresa la forza lavoro e la tecnologia.