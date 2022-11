Musk sosterrà il repubblicano DeSantis se si candiderà alle presidenziali Usa del 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk ha intenzione di sostenere il governatore della Florida, Ron DeSantis, repubblicano, qualora intendesse candidarsi alle presidenziali del 2024. Il multimiliardario ha risposto “Yes” su Twitter alla domanda “Sosterrai Ron DeSantis nel 2024, Elon?”. Nella stessa discussione sul social che ha recentemente acquisito, Musk ha ricordato di aver attivamente sostenuto Obama, in precedenza, e di aver votato per Biden, ma di esserne deluso. «La mia preferenza per la presidenza del 2024 - ha scritto - va a una persona ragionevole e centrista. Speravo che sarebbe stato così per l’amministrazione Biden, ma finora sono rimasto deluso».

Nei giorni scorsi Elon Musk aveva fatto riattivare l’account Twitter di Donald Trump, ma l’ex presidente Usa, che ha annunciato la ricandidatura alle prossime presidenziali, aveva fatto sapere di non essere interessato.

