Musk supera di nuovo Arnault e torna l’uomo più ricco del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Elon Musk si riprende lo scettro di uomo più ricco al mondo superando Bernard Arnault. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patron di Tesla vale, alla chiusura di Wall Street del 27 febbraio 2023, 187,1 miliardi di dollari più dei 185,3 miliardi di Arnault. Per Musk si tratta di un sorpasso importante dopo mesi di difficoltà di Tesla seguiti all’acquisizione di Twitter. Il colosso delle auto elettriche è in rialzo del 100% dal minimo intraday del 6 gennaio scorso consentendo a Musk di tornare il paperone più ricco al mondo. Il miliardario si era affacciato al 2023 con «soli» 137 miliardi dopo aver perso 200 miliardi nel 2022 con l’acquisizione di Twitter e i timori degli investitori sulla tenuta di Tesla con Musk distratto dalla società che cinguetta e la crescente concorrenza.

Mr. Tesla ha ammesso di recente che avrà probabilmente bisogno di altro tempo per stabilizzare il social, forse fino alla fine dell’anno. Solo allora passerà il testimone a un nuovo amministratore delegato. Musk ha sottoposto Twitter a una drastica cura dimagrante, più che dimezzando il personale ed esplorando strade alternative per aumentare i ricavi. Gli ultimi mesi sono stati particolarmente turbolenti e i titoli di Tesla ne hanno risentito con gli azionisti agitati dallo spettro di una ulteriore vendita di azioni nel colosso delle auto elettriche da parte di Musk per sostenere le spese e i costi dell’acquisizione del social. Nonostante i timori, Tesla ha chiuso il quarto trimestre con un balzo dell’utile del 59% a 3,7 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 37% a 24,3 miliardi.