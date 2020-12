Musk trasloca in Texas dalla California: “Silicon Valley perderà influenza” Il magnate di Tesla e SpaceX mantiene le attività sulla costa occidentale, ma critica eccessi di regole contro l’innovazione e scommette su Austin di Marco Valsania

Il magnate di Tesla e SpaceX mantiene le attività sulla costa occidentale, ma critica eccessi di regole contro l’innovazione e scommette su Austin

Goodbye Silicon Valley. Hello, Texas. Il trasloco è di quelli che fanno notizia: Elon Musk ha annunciato ufficialmente di essersi trasferito, armi e bagagli, dal Golden State al Lone Star State, lo Stato della stella solitaria. Dove peraltro già passava parecchio tempo, tra Austin e la cittadina costiera di Boca Chica. Ad Austin sorgerà presto un nuovo impianto automobilistico della sua Tesla, il primo negli Stati Uniti fuori dalla California. A Boca Chica ha una base l'altro suo colosso, il gruppo di esplorazione aerospaziale SpaceX.

Tesla e SpaceX non abbandoneranno la California

Occorre intendersi: Tesla e Spacex manterranno, come ha confermato Musk, la loro vasta presenza sulla costa occidentale. Anzi, Musk vanta che sono le ultime due aziende nell'auto e nell'aerospazio ad avere importanti attività produttive nello stato. Lo ha ribadito svelando la sua nuova “residenza” texana durante una conferenza dedicata a Ceo e Innovation organizzata dal Wall Street Journal.

La rivalità di Texas e New York

Ma il trasloco di Musk ha una valenza che va oltre il caso personale, nonostante la litania di screzi che ha avuto con le autorità locali. È forse l'addio di più alto profilo, non il solo. Tanto da mettere in discussione se non il rilievo quantomeno la centralità assoluta rivendicata per decenni dalla valle del silicio attorno a San Francisco quale capitale di innovazione hi-tech e di startup rivoluzionarie, negli ultimi tempi insidiata da altri poli. Quali New York, per la sua rilevanza mediatica e finanziaria. E, appunto, quali il Texas, a cominciare dal suo neo-corridoio tecnologico sviluppatosi attorno alla capitale Austin e che oggi fa ombra ai tradizionali pozzi petroliferi in crisi. La cosiddetta “fuga” da Silicon Valley è stata anche un prodotto della pandemia, a causa dei costi elevatissimi dell’area e dall’espansione del lavoro remoto che ha allontanato anche tecnici e scienziati.

Un esodo di innovatori?

Una rapida carrellata di recenti partenze eccellenti dà la misura del fenomeno: Palantir, reduce da un Ipo nei mesi scorsi, si è spostata quest'anno a Denver in Colorado. Hewlett Packard Enterprise, tra le società eredi dell'originale gruppo HP nato in un garage e vero e proprio pioniere di Silicon Valley, solo la scorsa settimana ha messo in programma a sua volta un trasferimento in Texas.

Musk non è stato, come suo solito, timido, nel verbalizzare il suo addio. La Bay Area di San Francisco, ha detto, “ha troppa influenza al mondo” e di fatto, ha suggerito, non più meritata. Ancora: “Credo che vedremo un declino del ruolo di Silicon Valley”. Il co-fondatore e Ceo di Palantir, Alex Karp, aveva da parte sua insinuato, nel lasciare la Valle californiana, che questa era scollata dal resto del Paese e dai suoi valori. Musk ha incalzato, più precisamente, che il problema a suo dire sarebbe da cercare nei giri di vite di regolamentazione e negli eccessi di burocrazia che possono soffocare gli analiti imprenditoriali.