Musk: «Twitter vicina al pareggio. Gli inserzionisti stanno tornando»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il ceo di Twitter Elon Musk ha dichiarato che l’azienda di social media è «più o meno in pareggio», dato che la maggior parte dei suoi inserzionisti è tornata. Ha fatto queste dichiarazioni in un’intervista con la Bbc trasmessa in diretta su Twitter Spaces che ha attratto più di 3 milioni di ascoltatori. Da quando Musk ha acquisito l’azienda per 44 miliardi di dollari in ottobre, Twitter è stata colpita da un massiccio calo della pubblicità. Musk aveva detto che ciò era dovuto alla natura ciclica della spesa pubblicitaria e che una parte di questa era da considerarsi «politica».

Adesso dichiara che la maggior parte degli inserzionisti è tornata. Secondo Musk, Twitter ha circa 1.500 dipendenti, un netto calo rispetto ai circa 7mila addetti dii prima della sua acquisizione. Le preoccupazioni sulla stabilità di Twitter si sono diffuse dopo l’accordo con Musk. Tra l’esodo di massa ci sono molti ingegneri che si occupavano di riparare e prevenire le interruzioni del servizio.

Loading...