Musk vende azioni Tesla per 4 miliardi di dollari

Elon Musk ha venduto un maxipacchetto di azioni Tesla, 4,4 milioni di azioni, per un valore di circa 4 miliardi di dollari. L’operazione è avvenuta il 26 e il 27 aprile, secondo la segnalazione fatta alla Securities and Exchange Commission (Sec), a prezzi compresi tra 872,02 e 999,13 dollari per azione. Gli analisti di Wall Street e gli investitori della casa di auto elettriche ritengono che Musk abbia avuto bisogno della vendita per coprire interamente la quota necessaria per l’acquisto di Twitter. Secondo le carte depositate Musk controlla ancora 168 milioni di azioni Tesla, per un controvalore attuale di circa 147 miliardi di dollari.



L’acquisto è stato commentato criticamente da molti analisti che seguono Tesla, dove Musk è Ceo dal 2008 e ha a lungo detenuto la quota azionaria maggiore. «Questo è un momento difficile per gli investitori di Tesla e getta un’ombra sulle future intenzioni di Musk», ha affermato Dan Ives di Wedbush. «L’accordo su Twitter sta diventando un problema per le azioni di Tesla e questa vendita getta benzina sul fuoco».

Il 26 aprile giorno in cui Musk ha effettuato la maggior parte delle vendite, le azioni Tesla hanno subito il maggior ribasso da settembre 2020. Il titolo non ha subito grossi cambiamenti nelle due sessioni successive e giovedì ha chiuso a 877,51 dollari per azione.