Musk vuol cambiare i post su X-Twitter dei giornali online: verrà pubblicata solo la foto

2' di lettura

Elon Musk sta spingendo per cambiare il modo in cui i collegamenti alle notizie appaiono sulla sua piattaforma di social media X, precedentemente chiamata Twitter, in una mossa che potrebbe potenzialmente minare la capacità di editori e giornalisti di attirare pubblico.

X sta infatti pianificando di rimuovere il titolo e il testo dai post pubblicati con l'apposita funzione dai giornali online, mantenendo solo l’immagine principale. Lo ha detto lo stesso Musk su X lunedì sera, in un post riservato unicamente ai sottoscrittori del suo account.

La mossa è probabilmente un tentativo di Musk di convincere gli utenti a trascorrere più tempo su X e spingerli ad optare per il servizio di abbonamento per poter accedere a maggiori dettagli.

Non è immediatamente chiaro quale sarà l'impatto della mossa sugli inserzionisti della piattaforma che, secondo Musk, a luglio aveva 540 milioni di utenti mensili.

Attualmente i collegamenti alle notizie compaiono sulla timeline degli utenti insieme a un’immagine, all’indirizzo web della fonte e a un titolo abbreviato. Un sistema che aiuta ad attirare clic verso i giornali online e che quindi aiuta gli editori ad acquisire lettori.