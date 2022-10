Musk vuol tagliare il 75% dei dipendenti di Twitter. Faro governo Usa su Starlink

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elon Musk sempre al centro dell’attenzione dei media, sia per il suo tentativo di acquisizione di Twitter, sia per il suo sfilarsi dal sostenere economicamente la rete di satelliti Starlink, cruciale per la presenza su Internet dell’ Ucraina, che sta portando a delle conseguenze pesanti a livello dell’amministrazione federale Usa.

Iniziamo da Twitter. Secondo una indiscrezione raccolta dal Washington Post, Elon Musk prevede di licenziare la maggior parte della forza lavoro del social di microblogging se e quando diventerà proprietario della società.

Musk avrebbe infatti detto ai potenziali investitori che parteciperebbero al suo acquisto di Twitter che prevede di tagliare quasi il 75% della base di dipendenti, composta attualmente da 7.500 persone. Il giornale ha citato documenti e fonti anonime.

Twitter, per ora, frena



Twitter, dal canto suo, per ora frena. La società ha comunicato al proprio staff che non ci sono stati piani per licenziamenti a livello aziendale da quando è stato firmato l’accordo con Musk, per altro ancora lungi dall’essere attuato.

In un promemoria esaminato da Bloomberg News, il consigliere generale di Twitter Sean Edgett ha avvertito i lavoratori di aspettarsi «tonnellate di voci pubbliche e speculazioni». «Non abbiamo alcuna conferma dei piani dell’acquirente (Musk, ndr) dopo la chiusura e consigliamo di non seguire voci o documenti trapelati, ma piuttosto di attendere i fatti da noi e dall’acquirente direttamente», ha affermato.

Molti analisti ritengono che un eventuale taglio del 75% della forza lavoro di Twitter avrebbe un fortissimo impatto sulla società. In particolare, sarebbe pressoché impossibile, sostengono, riuscire a limitare la presenza di account spam sulla piattaforma. E proprio il conteggio degli account spam e “non reali” era stata una delle cause - almeno a dar credito alle parole di Elon Musk - della mancata finalizzazione dell’accordo di acquisizione.

L’amministrazione Biden, preoccupata, cerca di intervenire sui piani di Elon

Il secondo punto chiama in causa direttamente l’amministrazione Biden, che sta valutando se sottoporre alcune delle società e delle operazioni di Musk, inclusa l’eventuale acquisizione di Twitter e la gestione della rete satellitare Starlink di SpaceX, a una revisione. C’è in ballo la sicurezza nazionale.