Mustang Mach E, debutta il suv elettrico sportivo di Ford che sfida Tesla Model Y La casa dell’ovale blu trasforma il nome della leggendaria sportiva Mustang in una gamma di nuovi modelli e arriva il primo suv elettrico che sfida il futuro crossover Tesla e le attuali Jaguar I-Pace e Audi e-Tron dal nostro Inviato Mario Cianflone

Una rivoluzione doppia, anzi per alcuni, addirittura una doppia eresia: una Ford Mustang formato suv e per di più elettrica. Un chiaro segno dei tempi che cambiando velocemente e della transizione industriale in corso. La nuova vettura elettrica ha debuttato ieri sera a Los Angeles, si chiama Mustang Mach E, arriverà sul mercato a fine 2020 e porta al debutto una serie di innovazioni tecnologiche. Ma è anche un cambiamento nelle politiche di marketing, visto che questo nuovo modello è il primo di una gamma Mustang, che cessa così di essere solo il nome di una icona sportiva, la famosa muscle car americana che calca le scene dal 1964, per diventare una famiglia di prodotti prestazionali interpretati ora in chiave elettrificata e dove il brand dell'Ovale blu è in secondo piano.

In questo la casa di Dearborn sta attuando una strategia di naming per le elettriche premium simile a quella di altre case come Audi che ha scelto il category brand e-tron o Mercedes che ha inventato EQ. Ma torniamo alla vettura e alle sue specifiche tecniche.

Il powertrain e la batteria

Mustang Mach E sarà disponibile con due diversi pacchi batteria agli ioni di litio: uno entry level da 75,7 kWh (Standard Range, SR) e (Extended Range, ER, da 98,8 kWh: il primo composto da di 288 celle tipo pouch (a sacchetto) dovrebbe offrire un'autonomia teorica di 450 km (secondo il ciclo WLTP) e pacco batterie in due livelli, mentre il secondo con 376 celle dovrebbe garantire una percorrenza massima di 600 km sempre secondo il protocollo WLTP.

La vettura sarà disponibile sia a trazione posteriore, per offrire un feeling di guida “selvaggio” coerente con il Dna sportivo di una vera mustang, sia a trazione integrale. Due powertrain disponibili per la versione RWD a trazione posteriore: da 258 cv (190 kW) oppure 285 cv (210 kW) a secondo della capacità della batteria (SR o ER).