Alluvione, domani nuovo Cdm: verso estensione stato emergenza alle Marche

Domani alle 18 è prevista «una riunione del Consiglio dei ministri, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo». Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che la premier, Giorgia Meloni, proprio per questo appuntamento tornerà a Roma dopo il sorvolo sulle zone alluvionate dell’Emilia Romagna con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

Verso estensione stato emergenza a Marche



A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri dovrebbe estendere lo stato di emergenza anche alla regione Marche. Non dovrebbe esserci, invece, la nomina del commissario per l’emergenza: «è ancora presto», riferiscono infatti fonti di governo. «Non c’è ancora una stima precisa ma i danni saranno di oltre 7 miliardi» ha detto Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, con delega alla protezione civile. «I due miliardi messi a disposizione dal Governo - ha detto - sono importanti e sono stati messi sulle imprese. Ma il conto complessivo sarà molto più alto, anche perché abbiamo molte infrastrutture danneggiate e un fronte mai visto di frane».

Musumeci: fino a 900 euro alle famiglie sfollate

«È prevista l’assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l’autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4, fino a un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti indicati». Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, invece, nella sua informativa urgente alla Camera sull’alluvione in Emilia Romagna. Musumeci ha anche fatto riferimento al provvedimento sulla sospensione dei mutui per i cittadini delle zone colpite e le spese per i funerali.

Musumeci: semplificheremo le procedure di ricostruzione

«Dobbiamo fare della messa in sicurezza del territorio nazionale la priorità dell’agenda politica di governo di questo Esecutivo e di tutte le sue articolazioni nel territorio». Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, nella sua informativa sull’alluvione in Emilia Romagna. «La nostra - ha aggiunto - è una nazione più propensa a ricostruire che a prevenire. Eventi come quello in Emilia Romagna non si possono prevedere, ma si possono ridurre gli effetti disastrosi che produce. Serve un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria finora mancata, stiamo anche predisponendo progetti normativi per semplificare le procedure nella fase post-emergenziale che è quella della ricostruzione»

Nomina di un commissario non all’ordine del giorno

«Siamo nella fase di emergenza nazionale, fase nella quale è il presidente della Regione ha il compito di essere commissario delegato. Cessata le fase di emergenza si passa alla ricostruzione con la nomina del commissario straordinario. Di solito la fase di emergenza dura un anno, almeno questo è il periodo che ho previsto nell’ordinanza. Sento parlare di nomina di un commissario straordinario: voglio assicurare che questo non è all’ordine del giorno, siamo ancora nella fase dell’emergenza che verrà chiusa soltanto quando la Protezione civile e l’Emilia Romagna avranno comunicato che non ci sono più le condizioni per mantenere lo stato di emergenza». Così il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, nella sua informativa al Senato sull’alluvione in Emilia Romagna.