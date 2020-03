Mutui, dopo 2.134 giorni di letargo i tassi tornano a salire

EFFETTO STRESS SULLA LIQUIDITÀ Lo scatto a marzo dei tassi sui prestiti tra banche a breve negli Usa e nell’Eurozona. Dati in % (Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 ore)

Questo spiega perché – come evidenzia il grafico qui sopra – non è salito solo l’Euribor. I tassi interbancari a breve sono balzati anche negli Stati Uniti dove il Libor – l’equivalente a stelle e strisce dell’Euribor – è balzato dallo 0,76% all’1,43%. Stesso discorso per il Regno Unito.



L’Euribor e il Libor sono tassi interbancari. Misurano i tassi di interesse del denaro all’ingrosso, quelli cioè con cui si prestano fra loro denaro le banche. Solitamente seguono da vicino i tassi fissati dalle banche centrali. Ma può capitare che talvolta si discostino e questo accade quando le banche si fidano meno l’una dell’altra nel prestarle e in ogni caso quando diventano più selettive. Quando la liquidità diventa più ambita.

In sostanza l’emergenza da Coronavirus ha reso la liquidità più preziosa e questo sta facendo salire i tassi a breve. Anche i tassi dei bond a breve emessi dalle imprese per finanziarsi sono saliti nelle ultime settimane. «A inizio anno i titoli di credito a tre mesi di società con rating A o AA erano collocati a -0,3%, -0,4% - spiega Menno Van Eijk, Head of Treasury di NN Investment Partners -. Dalla scorsa settimana invece le stesse società hanno iniziato a emettere bond a tassi positivi».



«Anche dopo che la Federal Reserve ha abbassato i tassi di interesse, le banche, in particolare le banche non statunitensi, hanno pagato un premio per i dollari overnight. Abbiamo visto la stessa cosa nei mercati dei depositi, dove la maggior parte delle banche, preferendo restare liquida, si è rifiutata di scambiare titoli di Stato –prosegue nel ragionamento Van Eijk -. A causa di questa improvvisa impennata dei rendimenti e della spasmodica ricerca di cash, la capacità di mercato delle banche è venuta improvvisamente meno e la loro propensione al rischio è stata sanata. Questo è uno dei motivi per cui la Bce ha annunciato che includerà titoli di credito non finanziari nel nuovo programma di acquisto di emergenza pandemica».



Osservando la storia, l’ultima volta che gli indici Euribor fecero le bizze risalgono tra fine 2007 e per tutto il 2008, alla precedente grave crisi finanziaria. A quei tempi gli Euribor balzarono in pochi mesi di oltre 100 punti base superando la soglia del 5% (incredibile poi il balzo di 70 punti base nella notte tra il 27 e il 28 novembre 2007). Era un altro mondo (sui mercati finanziari non circolavano bond a tassi negativi mentre ora ve ne sono per un controvalore di circa 15mila miliardi di dollari, circa un quarto del totale). Questo può rassicurare i mutuatari della nuova era rispetto alla paura di attendersi rialzi smodati come nel 2008. Ma finché le tensioni sul mercato monetario non si placheranno e finché la liquidità sarà così preziosa è ragionevole ipotizzare che i tassi interbancari – senza ulteriori interventi ad hoc delle banche centrali – possano continuare a risalire anche nel mese di aprile.