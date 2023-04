Mutui, allarme Codacons: tasso variabile costa fino a 4.200 euro in più all’anno

Per un mutuo da 100.000 euro della durata di 25 anni, a settembre 2021 il Taeg sul tasso variabile era dello 0,42% con una rata mensile pari a 346 euro, mentre il tasso fisso registrava un Taeg dello 0,98% e una rata da 370 euro.

Oggi, per lo stesso mutuo, il Taeg parte da un minimo di 3,62% sul variabile, 3,24% sul fisso, con una maggiore rata mensile rispettivamente da +145 e +104 euro rispetto a due anni fa.

Va peggio a chi ha acceso (o decide oggi di accendere) un mutuo da 200.000 euro della durata di 20 anni: qui per il tasso variabile il Taeg passa dallo 0,39% e una rata mensile pari a 858 euro del settembre 2021 al 4,19% di oggi (migliore offerta sul mercato) e una rata mensile pari a 1.211 euro, con un incremento di spesa da +353 euro a rata. Per il tasso fisso si passa da un Taeg dello 0,86% e rata mensile da 903 euro a un tasso del 3,81%, e rata mensile da 1.173 euro (+270 euro a rata).

Il mutuo a tasso variabile costa fino a 4.200 euro in più all’anno

Secondo l’associazione dei consumatori, il rialzo dei tassi porta una famiglia che ha acceso un mutuo a tasso variabile ad affrontare oggi una maggiore spesa fino a +4.236 euro all'anno rispetto a quanto pagato nel 2021, mentre chi decide oggi di accendere un mutuo a tasso fisso , considerate le tipologie di finanziamento prese in esame, spende tra i +1.250 e i +3.240 euro, a seconda della tipologia di mutuo, rispetto a chi ha avviato lo stesso finanziamento nel 2021.

«Nei prossimi mesi ulteriore aumento del costo dei mutui»

Le brutte notizie, osserva in conclusione il Codacons, non sono finite. La Bce ha annunciato infatti nuovi rialzi dei tassi come forma di contrasto all'inflazione: questo significa che nei prossimi mesi i costi dei mutui sono destinati a salire ulteriormente, con una duplice conseguenza sui consumatori.