Mutui casa dopo i tagli Bce: la guida alla scelta migliore

Mutui casa: ai minimi storici tassi fissi e variabili

Le buone notizie, in tema di mutui, sembrano non avere fine. Un anno fa – quando si poteva stipulare un fisso sotto il 2% e un variabile intorno allo 0,8% - in molti credevano che quei minimi fossero irripetibili. E invece, eccoci qua, con l'estate alle spalle a commentare nuovi minimi assoluti per i tassi sui mutui. Il fisso ha rotto al ribasso la barriera dell'1% e il variabile (che per legge non può finire sottozero in Italia) nelle migliori condizioni si colloca allo 0,5 per cento.

Insomma, chiedere un finanziamento per acquistare casa - ma anche surrogare quello già in corso – non è mai stato così conveniente. Ed è ragionevole pensare che il “momento di grazia” per i mutuatari italiani durerà ancora per molto tempo.

La Guida rapida - in allegato al fascicolo dell'Esperto risponde in edicola lunedì 23 settembre con Il Sole 24 Ore – illustra nel dettaglio l'attuale scenario favorevole.