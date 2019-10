Mutui, cattivi pagatori: dall’ingresso all’uscita, come funziona la black list Un sms avviserà chi è in ritardo con le rate che il suo nome sarà inserito nell’elenco «Sic». Più facile, poi, uscirne. Se il prestito è negato, si potrà accedere all’algoritmo della banca di Antonello Cherchi

Nel 2018 sono stati erogati 65 mld mutui

Da una parte ci sono i dati, che registrano come gli italiani siano dei buoni pagatori. Dall’altra ci sono le regole per evitare che anche chi non salda - magari in via temporanea - le rate del mutuo non sia perennemente bollato come debitore. I numeri di Crif (Centrale rischi finanziari) dicono che nel primo semestre 2019 il tasso di default del credito al dettaglio da parte delle famiglie italiane - che misura sofferenze e ritardi nell’ultimo anno di rilevazione - è sceso ancora, attestandosi all’1,7 per cento. Calano i mancanti pagamenti nei prestiti personali (il tasso di default è al 2,6%), nei prestiti finalizzati (siamo all’1,2%) e anche nei mutui immobiliari (il livello di rischio è all’1,3%, al di sotto del livello pre-crisi).

Anche se il credito è sempre meno esposto a episodi di morosità, servono comunque le regole per gestire le informazioni custodite dai Sic (Sistemi di informazione creditizia), in particolare quelle riferite ai cattivi pagatori. Regole che già esistevano, ma che il Garante della privacy ha provveduto ad aggiornare, su indicazione delle associazioni di categoria, per allinearle al Gdpr, il regolamento che ha introdotto una disciplina della protezione dei dati personali valida per tutta la Ue.

Non solo: la rivisitazione del codice deontologico per i sistemi informativi gestisti da privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ha offerto anche il destro per allargarne l’area di azione, andando oltre il perimetro precedente limitato a prestiti e mutui. La digital economy ha, invece, imposto nuove forme di credito, come quelle gestite attraverso piattaforme tecnologiche Fintech, oltre ai noleggi a lungo termine e ai leasing.