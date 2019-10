Mutui e famiglia, come risparmiare con i tassi a zero

1' di lettura

Giovedì 31 ottobre Il Sole 24 Ore dedica un nuovo approfondimento al tema della gestione dei propri investimenti con la guida «Tagliare il costo di mutui e prestiti», che esaminerà come deve comportarsi chi vuole approfittare dei tassi d'interesse negativi per indebitarsi minimizzando i costi. Si va dalle varie tipologie di mutuo ai prestiti, per arrivare alla cessione del quinto al credito al consumo all'indebitamento per lo studio dei figli.

La guida offre indicazioni dettagliare per affrontare (e risolvere) tutti i dubbi che una famiglia si pone prima di cambiare o stipulare un nuovo mutuo o altro finanziamento: 64 pagine di confronti, analisi delle singole offerte e consigli pratici su come deve comportarsi chi vuole utilizzare gli attuali tassi - ridotti ai minimi termini - per indebitarsi. Le varie forme di mutui e prestiti personali saranno analizzate ai raggi X, insieme ad altri strumenti e forme di finanziamento: dalla cessione del quinto alle carte revolving, dai prestiti tra privati alle diverse tipologie di funding per finanziare idee imprenditoriali innovative, le cosiddette start-up.