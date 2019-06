Mutui, risparmi di 300 euro all’anno: effetto Draghi sui tassi

Questi record sono al momento spalleggiati (e non ostacolati) dalle banche che hanno tecnicamente il “potere” di neutralizzare (aumentando lo spread) l’effetto della riduzione dei tassi di mercato (indici Eurirs per i mutui a tasso fisso ed Euribor per i mutui variabili).

MUTUI, EURIBOR ED EURIRIS AI MINIMI STORICI Effetto Draghi sugli indici dei mutui a tasso variabile e fisso. Dati al 21/06/2019. (Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 Ore)

I risparmi per i mutuatari

«Non ci sono evidenze in tal senso - spiega Roberto Anedda, direttore marketing di MutuiOnline.it che recentemente in collaborazione con l’Unione nazionale consumatori ha lanciato la guida pratica “Come scegliere il mutuo?” -. Le banche non stanno aumentando gli spread ma stanno accompagnando la discesa globale dei tassi con Tan (Tassi annui nominali, ndr) sui mutui ai minimi di sempre. Sulla parte a 20 anni, la durata oggi più richiesta, le cinque migliori offerte a tasso fisso oscillano tra l’1% e l’1,3%. Sulla parte a 30 anni, più cara in quanto la durata è maggiore, restiamo comunque abbondantemente sotto il 2% per il fisso e sotto l’1% per il fisso. Da notare - continua Anedda - che i mutui costano in media 30 punti base in meno rispetto a inizio anno. Quindi su un mutuo di 130mila euro a 20 anni, oggi c’è un risparmio di circa 25 euro al mese, 300 euro l’anno».

Effetto Draghi sui mutui

L’effetto Draghi, combinato con l’effetto-Fed (anche la banca centrale americana ha cambiato paradigma e si appresta a tagliare i tassi per stimolare nuovamente l’economia) comporterà un vantaggio di circa 300 euro l’anno per chi stipula un mutuo oggi anziché a gennaio. Ma in prospettiva, entro fine anno il risparmio dovrebbe riguardare anche la categoria dei “vecchi mutuatari” rimasti fedeli al tasso variabile. Se la Bce ridurrà il tasso sui depositi di 10 punti base, la rata di un prestito ipotecario medio di 130mila euro dovrebbe scendere, a seconda della durata residua, tra i 7 e i 10 euro. Cifre da raddoppiare se la Bce taglierà, e non è affatto da escludere, il tasso di 20 punti base.

