Mutui, Intesa cartolarizza quelli ad «alto rischio» per liberare nuove risorse

Intesa Sanpaolo continua nella sua attività di gestione attiva del rischio di credito (Garc) attraverso cartolarizzazioni per liberare nuove risorse da destinare a ulteriori finanziamenti alla clientela. Il gruppo bancario ha infatti finalizzato una nuova operazione «sintetica», la quarta in meno di 12 mesi, del valore di 1,3 miliardi di euro che stavolta ha come sottostante un portafoglio di mutui residenziali con elevato loan-to-value, un rapporto cioè fra l’ammontare concesso e il valore dell’...