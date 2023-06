Mutui, a maggio tassi saliti al 4,24%. Rialzati i rendimenti su conti correnti e depositi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Morde sempre di più la stretta sul credito. Nel mese di maggio i prestiti a famiglie e imprese non finanziarie si sono contratti dell'1,1 per cento su base annua, da 1.342 a 1.312 miliardi. E' quanto emerge dal bollettino mensile dell'Abi, il quale evidenzia come una prima frenata del credito era stata registrata nel mese di aprile, quando gli impieghi avevano registrato un calo dello 0,3%, con i prestiti alle imprese in diminuzione dell'1,9% e quelli alle famiglie in cresciuta dell'1,4% rispetto a un anno prima (crescevano del 3,2% a giugno 2022).



I tassi sui mutui salgono al 4,24%

Dal bollettino arriva anche la conferma dell'incremento dei tassi di interessi sui prestiti alle imprese, che toccano la soglia del 4,9 per cento. Salgono anche i tassi sui mutui: il valore medio si attesta al 4,24 per cento. Il tasso medio sul totale dei prestiti (famiglie più imprese) è stato pari al 4,12 per cento.



Salgono i rendimenti dei conti corrente: da 0,29 a 0,32%

Nel mese di maggio le banche hanno cominciato a dare segnali un po' più evidenti dell'adeguamento degli interessi passivi, dopo gli appelli che si sono susseguiti da Bce, governo e persino dalla Fabi. Il tasso praticato sui soli depositi in conto corrente è salito allo 0,32% dallo 0,29% di aprile 2023. Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a maggio 2023 è in aumento al 3,21% dallo 0,29% di giugno 2022 (ultimo mese prima dell'inizio dei rialzi dei tassi d'interesse ufficiali). Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni a tasso fisso è stato pari al 4,44% dall'1,31% di giugno 2022, con un incremento di 313 punti base.Il tasso praticato mediamente sul totale dei depositi in essere (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è 0,68%(0,32% a giugno 2022).



La liquidità sui depositi in calo del 3,7 per cento

Si riduce la liquidità dei depositi, che segnano una contrazione del 3,7 per cento su base annua, a quota 1,789 miliardi. La dinamica della raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata a maggio 2023 in calo del 2,2% su base annua. La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche (sia in gestione sia detenuti direttamente dalla clientela), ha rilevato un incremento di oltre 190 miliardi tra aprile 2022 e aprile 2023, di cui 107,3 miliardi riconducibili alle famiglie, 28,8 alle imprese e il restante agli altri settori (imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A maggio la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto ad un anno prima (+11,9%).



Titoli di Stato, salgono a 388 miliardi quelli delle banche

Questo mese il bollettino Abi evidenzia anche l'entità dei titoli di Stato nel portafoglio delle banche. “In riferimento agli investimenti in titoli – si legge - ad aprile le banche operanti in Italia detenevano titoli di stato italiani per 388,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 372,8 miliardi detenuti a fine 2022”. Le sofferenze nette restano stabili attorno a 15 miliardi.