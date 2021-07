Mutui, moratorie verso la fine. Quale impatto sulle cartolarizzazioni?

2' di lettura

«Fin qui tutto bene». L’antico adagio che denota in genere moderato ottimismo, ma che può nascondere anche qualche inquietudine per il futuro sembra adattarsi in modo magistrale al mercato delle cartolarizzazioni di mutui residenziali. Su questo particolare fronte, le nuove operazioni sembrano procedere a passo spedito a livello europeo, mentre per i prodotti esistenti non si sono al momento fatti ancora sentire i temuti contraccolpi provocati dal termine dei programmi di moratoria adottati in tutti...