Mutui, ottobre frena la ripresa della domanda Secondo Crif-MutuiSupermarket nel canale online il 90% delle richieste riguarda il tasso fisso di Adriano Lovera

(AdobeStock)

3' di lettura

La voglia di mattone degli italiani sostiene la domanda di mutui. Anche se l’incertezza per il ritorno della pandemia, sfociata in un nuovo periodo di lockdown a “zone colorate”, ha provocato una brusca frenata e messo in stand by la ripresa. È quanto emerge dall’ultima compilazione della Bussola Mutui di Crif-MutuiSupermarket, aggiornata al terzo trimestre 2020. Dopo lo shock del primo lockdown, l’anno stava virando per il meglio.

«Dopo una decisa contrazione dei flussi erogati a marzo e aprile, il mercato dei mutui è tornato a crescere nei quattro mesi successivi, trainato dalle surroghe. Al punto che sui primi sei mesi del 2020, Banca d'Italia ha rilevato una crescita complessiva dei nuovi flussi del +10%» ha spiegato Stefano Rossini, fondatore a ad di MutuiSupermarket.it.

Nel terzo trimestre, e in modo particolare a settembre, ha ripreso a correre anche la domanda di mutui finalizzati all’acquisto. Sul canale online, la domanda di finanziamenti per comprare casa ha pareggiato la quota delle surroghe, entrambe al 46%, anche se questo equilibrio si riferisce alla domanda, mentre il dato delle erogazioni (quindi frutto di richieste avvenute nelle settimane precedenti), nel terzo trimestre risulta ancora sbilanciato: 57% surroga contro il 34% per l’acquisto prima casa.

Nelle prime tre settimane di ottobre, però, si è registrata una flessione della domanda pari all’8% sul mese precedente, riconducibile appunto alla crescente preoccupazione delle famiglie per la situazione Covid e alla conseguente riprogrammazione degli impegni di spesa più onerosi.

Per quanto riguarda l’analisi dei finanziamenti e dei mutuatari, rispetto al tipo di mutuo sul canale online ormai 90% delle richieste riguarda il tasso “fisso”. E l’intermediazione operata dai broker in Rete mostra ancora una volta la propria convenienza.

Secondo il consuntivo Banca d’Italia, aggiornato al secondo trimestre, in Italia le erogazioni a tasso fisso presentano in media un’Isc (Indice sintetico di costo) del 2%, che sale al 2,4% per il variabile. Invece sul canale online, ipotizzando un finanziamento a 30 anni per 140.000 euro di mutuo e 220.000 di valore dell’immobile, le migliori offerte commerciali a tasso variabile presentano un Isc dello 0,59% e dello 0,99% per il tasso fisso. Questo perché le banche, sui siti che di fatto funzionano da comparatori, propongono sempre il “listino” più vantaggioso.