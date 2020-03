Mutui prima casa, ecco chi resta fuori dalla moratoria

Fatto sta che, in questo modo, ad essere tagliati fuori dalla moratoria potrebbero essere proprio i più giovani nuclei familiari con meno solidità economica. Infatti, il Fondo mutui prima casa è un fondo rotativo istituito con la legge di Stabilità 2014 (articolo 48, comma 1, legge 147/2013) come strumento di supporto per l’acquisto della dimora: le banche si impegnano a non chiedere garanzie aggiuntive (oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato), anche laddove sarebbero richieste in base alla condizione economica del nucleo familiare. Il Fondo finora è stato usato per lo più da giovani under 35 (57,4%) e fra i 36 e i 45 anni (30,5%), molti dei quali con contratti a tempo determinato o lavoratori autonomi, incapaci di garantire da soli le somme richieste. Una platea, insomma, che oggi potrebbe trovarsi in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria ma che non potrà accedere alla moratoria.

Il nodo della convenienza: 50% degli interessi da pagare

Prima di presentare domanda, comunque, è bene valutare la reale convenienza della moratoria delle rate per chi ha acceso un mutuo da poco: durante i mesi di sospensione al mutuatario sarà comunque richiesto di provvedere al pagamento del 50% degli interessi (incluso lo spread), per poi ripartire con l’ammortamento da dove si era lasciato (la quota capitale viene congelata) e prolungando la durata del mutuo per un tempo pari alla sospensione concessa. Quindi, di fatto, l’operazione ha un costo che va calcolato. E in base a quanti interessi si pagano, di solito più elevati se il mutuo è stato attivato da pochi anni, potrebbe risultare più o meno conveniente. La valutazione va fatta prendendo in considerazione anche le possibili alternative, ad esempio chiedere una rinegoziazione del proprio contratto di mutuo o una surroga.

