Mutui subprime 2.0: negli Usa tornano i prestiti ad alto rischio

Asset depletion e simili prestiti “non convenzionali” si sono attestati, stando a Inside Mortgage Finance, a 12 miliardi nel secondo trimestre 2019, contro i 326 miliardi di prestiti cosiddetti qualificati. Mutui definiti Non QM o Non prime, concessi senza requisiti di reddito e con pochi mesi di saldi del conto corrente, crescono e nel 2018 hanno raggiunto i 45 miliardi, il massimo in dieci anni. Spesso - ma non sempre - vengono tuttora offerti da società non bancarie, tra il 2008 e il 2018 la loro quota complessiva nei mutui è salita dal 9% al 52 per cento. Quando però si tratta della cartolarizzazione in gioco entrano istituti quali Goldman, JP Morgan, Citigroup e Credit Suisse, creando bond da servire agli investitori targati “private label” - i più problematici e quindi proni a eventuali diffusioni di contagi - rispolverando un segmento che era stato annichilito dal collasso subprime.

Nel primo trimestre 2019, circa 2,5 miliardi di mutui a rischio sono stati cartolarizzati, il doppio dell’anno scorso, seguiti da altri 1,9 miliardi nel secondo trimestre. Oltre 70 miliardi di mutui sono finiti in bond di “private label” nell’ultimo anno, un record dal 2007 e con tendenza all’aumento. Citi ha di recente rilevato dalla non-bancaria Impac Mortgage Holdings 932 mutui e con questi ha lanciato obbligazioni per 350 milioni. Wells Fargo ha concluso le prime cartolarizzazioni dalla crisi e Goldman, dopo un deal da pioniere nel 2014, nel 2019 ha concluso tre operazioni. Bank of America si è fatta aggregatore di prestiti del trust immobiliare Chimera Investment.

Questa strisciante caccia al rischio “retail”, se non incute le paure della montagna di prestiti ad aziende indebitate, ha cominciato a destare allarme tra le autorità di regolamentazione. «Con le banche che hanno ampliato la sottoscrizione (di prestiti a rischio, Ndr), i regulators hanno notato debolezze nelle politiche e nelle pratiche», ha ammonito Richard Taft, responsabile di credit-risk per l’Office of The Conptroller of the Currency che assieme alla Federal Reserve supervisiona gli istituti di credito. “Devono sviluppare e realizzare politiche, procedimenti, e sistemi di controllo che siano coerenti con pratiche bancarie sicure e salutari”.

Mutui e loro derivati non sono il solo angolo del mercato sotto i riflettori. Tra i prestiti fragili oggi si contano nell’auto - in tutto 1.300 miliardi, saliti del 40% in dieci anni. Sono considerati meno pericolosi per il sistema finanziario, perché poco cartolarizzati e a minor grado di contagio, ma non innocui: un record di ben sette milioni l’anno scorso soffrivano di ritardi di almeno tre mesi. E i titoli garantiti da asset nell’auto, al contempo, si sono impennati a 107 miliardi da 59 miliardi nel 2011. Mentre gli standard si sono allentati: Santander Usa, tra i leader nel settore, ha verificato il reddito di solo il 3% dei creditori nell’ultimo anno prima di impacchettare i prestiti in bond per un miliardo di dollari. Nei già citati prestiti personali, quelli senza garanzie, sia da parte di banche tradizionali che di nuove fintech che oggi vantano quasi il 50% del mercato, in sette anni sono più che triplicati a 140 miliardi.